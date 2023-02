Alphabet (WKN: A14Y6F) will sich in Sachen KI nicht so schnell die Butter vom Brot nehmen lassen. Nach den Investments von Microsoft (WKN: 870747) in Open AI wird die Alphabet-Mutter ihren Chatbot namens Bard in wenigen Tagen auf den Markt bringen. Laut CEO Sundar Pichai soll Bard genau das besser machen, was ChatGPT derzeit noch vermissen lässt. Bard greife auf Informationen aus dem Internet zurück, um frische, qualitativ hochwertige Antworten auf aktuelle Themen zu liefern. Zum anderen hat die ...

