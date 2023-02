News von Trading-Treff.de Ausbruch aus der DAX-Range zum Donnerstag erwartet denn auch die Disney-Zahlen überzeugen. Neue Trading-Ideen am 09.02.2023 für Dich. DAX-Schwung nun wieder auf der Oberseite Der DAX zeigte zur Wochenmitte wieder mehr Dynamik und begann den Handel gleich mit einem verhältnismäßig großen Schwung. Damit blieb er per GAP sogar über der Support-Zone, die wir in den letzten Tagen ausgebildet hatten und in der Mittwochsanalyse ...

