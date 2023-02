Der DAX dürfte am Donnerstag weiter zulegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 30 Minuten vor dem Xetra-Handel 0,6 Prozent höher auf 15.507 Punkte und damit in Sichtweite des bisherigen Jahreshochs von 15.520 Punkten. Das Statistische Bundesamt gibt am Morgen eine erste Schätzung wie sich die Inflation im Januar entwickelt hat. Nach einem Tag Beruhigung war die Zinsangst am Mittwoch nach Äußerungen von Währungshütern zwar an die Wall Street zurückgekehrt.Alle aktuellen Entwicklungen ...

