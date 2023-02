Die Deutsche Telekom sticht durch ihr Engagement am US-Markt heraus und erzielt dort noch immer schöne Wachstumszahlen. Zwar hat der Konkurrenzkampf um den US-Kunden zugenommen, das Management rechnet aber 2023 mit 5 bis 5,5 Millionen neuen Nutzern. Die Telekom-Tochter T-Mobile US spürt den harten Wettbewerb auf dem amerikanischen Markt. Die Zahl der Vertragskunden stieg im vierten Quartal um 927.000, wie die Telekom-Tochter am Mittwoch, den 1. Februar ...

