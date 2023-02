Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch erneut mit deutlichen Aufschlägen aus dem Handel gegangen, die Aussagen von Jerome Powell sorgten für eine positive Stimmung, dadurch konnte der ATX den zweiten Tag in Folge zulegen und mit einem Plus von 1,4% schliessen. In Wien stand voestalpine nach der Vorlage der Ergebnisse im Fokus, der Stahlkonzern hat seine Gewinne in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 deutlich ausgebaut. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich gegenüber den rückwirkend angepassten Vergleichszahlen der Vorjahresperiode um 24 Prozent auf 864 Millionen Euro, wie das Unternehmen in der Früh bekannt gab, der Umsatz kletterte in einem insgesamt herausfordernden ...

