BOFA HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 358 (355) EUR - 'BUY'BOFA SENKT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 51 (54) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT K+S AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 22 (21) EURCREDIT SUISSE SENKT SHOP APOTHEKE AUF 'UNDERPERFORM' (OP) - ZIEL 42 (75) EURHSBC SENKT HANNOVER RÜCK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 193 EURUBS HEBT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 52 (50) USD - 'NEUTRAL' BARCLAYS STARTET ITHACA ENERGY MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 140 PENCEBERENBERG SENKT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1950 (2550) EUR - 'BUY'BERENBERG STARTET ASHTEAD TECHNOLOGY MIT 'BUY' - ZIEL 405 PENCEBOFA SENKT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1490 (1550) EUR - 'NEUTRAL'BOFA SENKT ZIEL FÜR A P MOLLER-MAERSK AUF 12100 (13300) DKK - 'NEUTRAL'BOFA SENKT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 80 (81) EUR - 'BUY'BOFA HEBT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 35 (31) EUR - 'BUY'BOFA SENKT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...