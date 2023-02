EQS-News: Mensch und Maschine Software SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Mensch und Maschine Software SE mit vorläufigen Zahlen für 2022



09.02.2023 / 09:01 CET/CEST

Rekordjahr am oberen Rand der Prognosen

- Umsatz +20% / EBIT +23% / Nettogewinn +22%

- Dividendenvorschlag 140 Cent / Prognose 2023 bestätigt



Wessling, 9. Februar 2023 - Im Jahr 2022 hat der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) den oberen Rand der erhöhten Prognosen sowie neue Rekordzahlen erreicht. Wachstumstreiber waren das Neugeschäft bei eigener Software sowie das Bestandsgeschäft im Systemhaus, im Q4 noch verstärkt von der im Januar endenden Rabattierung von 3-Jahres-Verträgen durch Autodesk.



Nach den jetzt vorliegenden vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz 2022 auf rund EUR 320 Mio (Vj 266,16 / +20%). Der Rohertrag kletterte auf ca. EUR 161 Mio (Vj 138,42 / +16%), mit ca. EUR 87,5 Mio (Vj 76,13 / +15%) aus Software und ca. EUR 73,5 Mio (Vj 62,29 / +18%) aus dem Systemhaus.



Das Betriebsergebnis EBIT erhöhte sich auf etwa EUR 42,6 Mio (Vj 34,69 / +23%), wozu die Software ca. EUR 25,1 Mio (Vj 21,36 / +18%) beitrug und das Systemhaus etwa EUR 17,5 Mio (Vj 13,33 / +31%). Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter stieg um +22% auf ca. EUR 26 Mio (Vj 21,31) bzw. 155 Cent (Vj 126) pro Aktie. Der operative Cashflow belief sich auf rund EUR 38,7 Mio (Vj 36,91) bzw. 231 Cent (Vj 218) pro Aktie.



Damit hat MuM in den 8 Jahren seit 2014 Umsatz und Rohertrag pro Jahr um durchschnittlich 11% bzw. 10% steigern können. Dank der nur um rund 7% p.a. gestiegenen Kosten kletterten die Ertragskennziffern EBIT und Nettogewinn deutlich überproportional um satte 26% pro Jahr.



Chairman Adi Drotleff und CFO Markus Pech sind mit dem Jahr 2022 rundum zufrieden und legen sich bereits auf einen Dividendenvorschlag von 140 Cent (Vj 120) fest, ebenfalls am oberen Rand der Prognosespanne.



Markus Pech gibt auch einen Ausblick auf das laufende Jahr: "Wir rechnen beim Nettogewinn weiterhin mit einem Anstieg auf 164-181 Cent/Aktie. Damit bleibt es bei der ursprünglichen Prognose für 2022/23 mit +14-20% pro Jahr, also insgesamt +30-44% auf die 2021 erreichten 126 Cent."



Hinweis: Die testierten Ergebnisse für 2022, die am 14.3.2023 veröffentlicht werden, können von den hier genannten vorläufigen Zahlen abweichen.





