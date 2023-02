Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Vereinbarung

Pareto Securities berät die APK AG bei der strategischen Partnerschaft mit LyondellBasell und KIRKBI Frankfurt, 09. Februar 2023. Die APK AG und ihre Aktionäre, sowie LyondellBasell Industries Holdings NV ("LyondellBasell"), eines der größten Kunststoff-, Chemie- und Raffinerieunternehmen der Welt, und KIRKBI A/S ("KIRKBI"), die familieneigene Holding- und Investmentgesellschaft der Marke LEGO®, geben den Abschluss einer strategischen Partnerschaft bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft haben die Parteien vereinbart, Eigenkapital in Höhe von 130 Millionen Euro in die APK zu investieren. Ziel dieser Übereinkunft ist es, die für das Recycling von mehrschichtigen flexiblen Verpackungsmaterialien entwickelte und patentierte Newcycling®-Technologie der APK auf dem Markt zu etablieren. Pareto Securities war bei der Transaktion als Financial Advisor tätig und berät die APK ebenfalls bei der Projektfinanzierung im Kontext des Ausbaus der Newcycling®-Anlagen. Die APK ist auf die Herstellung hochwertiger Kunststoffgranulate- und Compounds aus Pre- und Postconsumer Kunststoffabfällen spezialisiert. Durch zukunftsweisende Technologien und ein einzigartiges und patentiertes Recyclingverfahren, leistet die APK daher einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen und somit langfristig zu einer nachhaltigeren Umwelt. Seit Juni 2022 betreibt die APK AG in der Nähe von Frankfurt ein hochmodernes Forschungs- und Entwicklungszentrum zur Weiterentwicklung ihrer Recyclingtechnologie. APK wurde 2008 gegründet und beschäftigt derzeit rund 220 Mitarbeiter. Gero Wendenburg, Head Investment Banking bei Pareto Securities, kommentiert: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein bei der Bewältigung eines der größten Probleme unseres Planeten und der Schaffung einer echten Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe. Nur ein sehr kleiner Teil des weltweiten Kunststoffabfalls wird heute recycelt, und noch weniger in einem geschlossenen Kreislaufverfahren. Die steigende Nachfrage nach hochwertigen Recyclingprodukten und die zunehmende Förderung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft verlangen zudem nach neuen ökologischen und wirtschaftlichen Prozessen für das Recycling. Die Investition in das einzigartige Know-how der APK durch namhafte Unternehmen in der Branche stellt daher einen wesentlichen Wendepunkt dar. Wir freuen uns, dass wir durch unsere umfassende Expertise und unsere langjährige Erfahrung, insbesondere in den Bereichen GreenTech und Advanced Recycling, die strategische Partnerschaft zu einem für alle Beteiligten erfolgreichen Abschluss bringen konnten." Pareto Securities hat in den letzten drei Jahren bereits 10 Transaktionen in der Advanced Recyclingindustrie in Europa als Financial Advisor begleitet.

Über Pareto Securities

Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen. Kontakt: Pressekontakt: Pareto Securities AS cometis AG Niederlassung Frankfurt Isabelle Trautmann Gräfstr. 97 Tel.: +49 (611) 20 58 55-43 60487 Frankfurt Fax: +49 (611) 20 58 55-66 Tel.: +49 (69) 58997-0 E-Mail: trautmann@cometis.de E-Mail: info@paretosec.com http://www.cometis.de http://www.paretosec.com

