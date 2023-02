Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S3/106: Ich mache die Telekom/ATX-Ansage, RBI vs. Mercedes, Dickinger-Lob für UBM und PolytecDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/106 lehne ich mich aus dem Fenster und sage, dass die Telekom Austria (zuletzt raus im März 2021) ein Comeback im ATX feiern wird und nenne auch die vermutete Zeitschiene dazu. Weiters RBI und Mercedes, News zu Strabag, voestalpine, Verbund, Ionos in Wien, 12 Börsenotierte bei Konferenz und Research zu Mayr-Melnhof, Kontron, Andritz ....

