Unterföhring (ots) -Die erfolgreiche SAT.1-Kindergeburtstags-Party für alle ist zurück! Am Montag, 27. Februar 2023, 20:15 Uhr, startet die dritte Staffel von "99 - Eine:r schlägt sie alle". Insgesamt 100 Kandidat:innen treten erneut in 99 kunterbunten, verrückten, spannenden und herausfordernden Spielen gegeneinander an. Und es gilt nur eine Regel, um am Ende als Sieger:in hervorzugehen: Sei niemals der oder die Letzte.Mit Marktanteilen bis zu 9,2 Prozent in der SAT.1-Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und Nettoreichweiten bis zu 4,77 Millionen Zuschauer:innen (ab 3 Jahre) konnte die SAT.1-Show bereits in den ersten beiden Staffeln beim Publikum punkten.Wer schafft es, in 99 Spielrunden nicht ein einziges Mal der oder die Letzte zu sein und im finalen 99. Spiel 99.000 Euro zu gewinnen?Melissa Khalaj und Florian Schmidt-Sommerfeld moderieren und kommentieren "99 - Eine:r schlägt sie alle!". Produziert wird "99 - Eine:r schlägt sie alle!" von Fabiola."99 - Eine:r schlägt sie alle!" fünf Folgen ab Montag, 27. Februar 2023, immer 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Hashtag zur Show: #99Einerschlägtsiealle