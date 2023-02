Berlin (ots) -Fabian Durek und Sabrina Nennemann, die Gründer und Geschäftsführer der SHRS Consulting, sind gemeinsam mit den Führungsteams und Verkaufspersönlichkeiten der MAXprom GmbH sowie der ELDOORADO GmbH nach Dubai geflogen. Ziel der Geschäfts- und Schulungsreise bestand darin, den Startschuss für ein erfolgreiches neues Jahr der Zusammenarbeit zu setzen.Fabian Durek: "Die Reise bot uns die Gelegenheit, uns noch intensiver als gewöhnlich mit den Verkäufern, Teamleitern und Geschäftsführern der MAXprom GmbH und der ELDOORADO GmbH auszutauschen. Die gemeinsame Zusammenarbeit konnten wir dadurch nochmals verstärken und freuen uns auch in diesem Jahr zu den großen Erfolgen unserer Kunden beizutragen."Mit der Geschäfts- und Schulungsreise nach Dubai haben die beiden Experten genau daran angesetzt. Gemeinsam wurden die Ziele der MAXprom GmbH sowie der ELDOORADO GmbH für das Jahr 2023 analysiert und im Rahmen der Schulungsreise entsprechend vorbereitet. Die MAXprom GmbH möchte an ihre Erfolge aus dem vergangenen Jahr anknüpfen, ihre Aufträge pro Monat weiter erhöhen und die Umsätze stetig steigern. Im Rahmen der Dubai-Reise konnten Fabian Durek und Sabrina Nennemann hierfür durch die entsprechende Anleitung des Führungsteams den Grundstein setzen.Auch die ELDOORADO GmbH hat ihre Ziele hoch gesteckt. So wollen diese die Anzahl der monatlichen Verträge bis Ende 2023 von circa 800 auf mehr als 3.000 erhöhen. Der Fokus der Schulung lag daher auf dem Aufbau von Teams, der Skalierung des Unternehmens und der Entwicklung von Führungskompetenzen.Mit der SHRS Consulting unterstützen Fabian Durek und Sabrina Nennemann ihre Kunden aus dem Door-to-Door-Vertrieb dabei, ihr Business zu stärken und deren Umsätze Schritt für Schritt auf das nächste Level zu heben. Gemeinsam können sie auf einen großen unternehmerischen und psychologischen Erfahrungsschatz zurückgreifen. So gelingt es ihnen, ihre Kunden zu Höchstleistungen im Vertrieb zu motivieren."Während unserer Reise ist es uns gelungen, die Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf ein nächstes Level zu heben. So konnten wir einen Fahrplan für das kommende Jahr erstellen, mit dem sowohl die MAXprom GmbH als auch die ELDOORADO GmbH an ihre Erfolge aus dem Jahr 2022 anknüpfen können. Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit und darauf, die Erfolge mit all unseren Kunden zu feiern", so Sabrina Nennemann.Weiter Informationen zur SHRS Consulting finden Sie unter: https://shrs.de/Pressekontakt:SHRS Consulting GmbHSabrina Nennemann und Fabian DurekE-Mail: Kontakt@shrs.deWebseite: https://shrs.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: SHRS Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162264/5436889