Zur Wochenmitte herrschte am deutschen Markt gute Stimmung. Im Laufe des Tages musste der DAX zwar einen Teil seiner vorher erzielten Gewinne wieder abgeben, am Ende ging er aber dennoch 0,6 Prozent fester aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. ...