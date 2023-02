Unterföhring (ots) -Testlauf für eine womöglich wegweisende Technologie: ZDF-Moderatorin Dunja Hayali soll am Samstag (20:15 Uhr, ProSieben) in Kalifornien zur Pionierin für ein völlig neues Fortbewegungsmittel der Menschheit werden. Der bekannte Fernsehmoderator Klaas Heufer-Umlauf hat gemeinsam mit Expert:innen in Los Angeles eine moderne und autonome Art der Fortbewegung entwickelt, bei der Arme und Hände keine Rolle mehr spielen sollen. Journalistin Hayali wird vor dem weltweit ersten Test des Prototyps von Heufer-Umlaufs Mitentwickler Troy eingewiesen: "Du bist die erste Skysurferin und wirst der Welt zeigen, wie das funktioniert. Wir bringen dich mit dem Helikopter auf 500 Meter Höhe. Dann kletterst du heraus und wirst an einem Seil heruntergelassen." Hayali muss den Hubschrauber verlassen und auf ein darunter installiertes Surfbrett klettern. Dort soll die "heute journal"-Moderatorin freihändig durch die Luft surfen. Dunja Hayali zeigt sich vor dem Test skeptisch: "Ist das euer Ernst..?"Weitere wahnsinnige News rund um den Erdball+++ Indien: Sänger Alexander Klaws muss in einem Auto gegen die Schwerkraft ankämpfen. Mit 70 Stundenkilometern soll er an der "Wall of Death" senkrecht an einer steilen Wand fahren und seine Runden drehen. ++++++ Thailand: Ex-Fußballprofi Patrick Owomoyela reist nach Bangkok, um die Welt künftig als neuer Superheld sicherer zu machen. Als "Staubsauger-Man" geht es für Owomoyela 135 Meter in die Höhe, um sich an einem Wolkenkratzer mit seiner neuen Superkraft von außen bis ganz nach oben zu saugen. ++++++ Nordirland: Comedian Oliver Polak soll in Irvinestown nordirische Traditionen erkunden und an einem altehrwürdigen Wettkampf teilnehmen: Schafscheiße-Weitspucken. +++Diese und weitere skurril-wahnwitzige Entdeckungen und Erlebnisse aus aller Welt zeigt die Expeditionsleiterin und Moderatorin Jeannine Michaelsen am Samstag, 11. Februar 2023, um 20:15 Uhr in "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" auf ProSieben. Entertainer Joko Winterscheidt ist amtierender Weltmeister der Sendung, Klaas Heufer-Umlauf will ihm den Titel streitig machen."Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - Samstag, 11. Februar 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: DudWPressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5436924