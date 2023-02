EQS-News: Kirchhoff Consult AG / Schlagwort(e): Kooperation

komm.passion und Kirchhoff Consult schließen sich Team Farner an: Aufbau der führenden europäischen Managementberatung für integrierte Kommunikation



09.02.2023

komm.passion und Kirchhoff Consult schließen sich Team Farner an



Aufbau der führenden europäischen Managementberatung für integrierte Kommunikation



Hamburg / Düsseldorf / Berlin / Zürich, 09.02.2023 - Die Kommunikations- und Strategieberatungen komm.passion und Kirchhoff Consult schließen sich dem "Team Farner" an. Ziel ist der Aufbau einer führenden Managementberatung für integrierte Kommunikation in Europa.



"Wir etablieren mit dem Team Farner einen Kommunikationsanbieter völlig neuen Typs in Europa", sagt Roman Geiser, Executive Chairman von Team Farner. "Durch den Zusammenschluss und die langfristige Partnerschaft mit erfolgreichen partnergeführten Kommunikationsberatungen in den europäischen Kernmärkten bieten wir unseren Kund:innen eine völlig neue Beratungsqualität - voll integriert im Leistungsangebot und mit einer klar eigenständigen, unternehmerischen DNA. Daher sind wir begeistert, mit komm.passion und Kirchhoff Consult direkt zwei nationale Champions für unseren Markteintritt in Deutschland gewonnen zu haben."



komm.passion hat sich als Synthese aus Unternehmensberatung und Kreativagentur insbesondere bei komplexen Beratungsprojekten in den Bereichen Change, Health, Corporate, Marke und Digital eine führende Position erarbeitet. "Wir sehen neben der hohen Beratungskompetenz vor allem das Thema Agilität als eine elementare Stärke für unsere Kund:innen", sagt Prof. Dr. Alexander Güttler, CEO von komm.passion. Die Anforderung, gleichermaßen Geschwindigkeit, Qualität und Kreativität auf Agenturseite zu vereinen, werde in den kommenden Jahren noch deutlich zunehmen. "Ich bin überzeugt: Erfolgreich ist nur, wer künftig in Kundenprojekten Agilität mit hoher Prozesssicherheit verbinden kann. Genau hier sind wir mit unserem ganzheitlich integrierten Ansatz perfekt positioniert. Unsere Ambition ist es, in kurzer Zeit mit einer klaren Wachstums- und Akquisitionsstrategie unter die Top 3 der Agenturen in Deutschland aufzusteigen."



Die Hamburger Kommunikations- und Strategieberatung Kirchhoff Consult AG begleitet seit über 25 Jahren Kund:innen in allen Fragen der Finanz- und Unternehmenskommunikation sowie der Nachhaltigkeit. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter bei Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, bei der Begleitung von Börsengängen sowie in den Bereichen Investor Relations, ESG-Beratung und Sustainable Finance. Klaus Rainer Kirchhoff, Gründer und Chairman der Kirchhoff Consult AG, ist überzeugt: "Mit dem Einstieg in die Allianz 'Team Farner' schaffen wir die Basis, um unsere Expertise europaweit noch besser zu nutzen und integriert anzubieten." Die beiden Managing Partner Jens Hecht und Vincent Furnari ergänzen: "Wir verbinden inhaltliche Kompetenz mit exzellentem Design. Mit unserer Mission 'Designing Sustainable Value' wollen wir insbesondere in den Bereichen Reporting, Kapitalmarktkommunikation und ESG deutlich weiterwachsen."



Das Team Farner entstand 2021 aus der Partnerschaft zwischen der Schweizer Marktführerin Farner Consulting AG und der auf europäische Buy-and-Build-Strategien spezialisierten Waterland Private Equity. Das Ziel: der Aufbau des europäischen Marktführers für integrierte Kommunikationsberatung. Zum Team Farner gehören heute unter anderem die Kommunikations- und Marketinggruppe Kobza Media in Österreich, die auf Markentransformation und -technologie spezialisierte VIM Group in den Niederlanden, der Video-Spezialist Yoveo, die Digitalagentur Blueglass und die NextGeneration Marketingagentur Jim&Jim in der Schweiz. Weitere Partner stoßen in Kürze zur rasch wachsenden Allianz.



Geiser: "Wir sind kein anonymes Agenturnetzwerk. Unsere DNA ist unternehmerisch. Wir setzen auf eine agile, unabhängige Zusammenarbeit etablierter Partner, die ihre Stärken als Kollektiv bündeln und den Kund:innen die optimale Lösung anbieten. Agiler, integrierter und unabhängiger." Der deutsche Markt ist daher für die Allianz strategisch besonders wichtig. Aktuell vereint Team Farner mit acht Partneragenturen und 600 Mitarbeitenden bereits ein Agenturhonorarvolumen von rund 100 Millionen Euro pro Jahr. Geiser: "Perspektivisch streben wir für die kommenden Jahre den Aufbau einer führenden europäischen Unternehmensberatung für Kommunikation an, die in den wichtigen Märkten Top-Positionen innehat."



"Die Zeichen stehen klar auf Wachstum", so Güttler. "Als Partner im Team Farner freuen wir uns, dieses Wachstum jetzt kräftig mit anzuschieben. Wir werden die besten Köpfe vereinen in allen Bereichen integrierter Kommunikation - von Strategie über Markenpositionierung bis zu Content und Kreation, mit einem klaren digitalen und technologischen Fokus. Daraus soll in Deutschland in Kürze eine neue, marktführende Agentur werden."



Über Farner International / Team Farner

Farner International ist ein Zusammenschluss von führenden Beratungsunternehmen, die Kommunikation als Schlüsselfaktor für den Erfolg einer Organisation betrachten. Die internationale Agenturallianz führt die Marke «Team Farner». Geführt wird die Gruppe von erfolgreichen Kommunikationsunternehmer:innen und Partner:innen, die selbst im Beratungsgeschäft tätig sind. Als internationales Team der besten Köpfe vereint Farner alle Disziplinen der Kommunikation wie Strategie, Reputationsmanagement, Nachhaltigkeitskommunikation, Branding, Markenführung, Unternehmenskommunikation, Public Affairs, Marketingkommunikation, Verhaltenswissenschaft, Werbung, Digital und CommTech. Farner ist in den wichtigsten Märkten und Hauptstädten vertreten. Die Wurzeln von Farner International liegen in der Schweiz, wo Farner Marktführerin für integrierte Kommunikation ist. Farner wurde 1951 gegründet und ist eine der etabliertesten und ältesten Kommunikationsmarken Europas.



www.team-farner.com



Über Waterland Private Equity

Waterland ist eine unabhängige Private-Equity-Investment-Gesellschaft, die Unternehmer:innen dabei unterstützt, ihre Wachstumsziele zu erreichen. Mit substanzieller finanzieller Unterstützung und Branchenexpertise ermöglicht Waterland seinen Beteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wie durch Zukäufe. Waterland verfügt über Büros in den Niederlanden (Bussum), Belgien (Antwerpen), Frankreich (Paris), Deutschland (Hamburg, München), Polen (Warschau), Großbritannien (London, Manchester), Irland (Dublin), Dänemark (Kopenhagen), Spanien (Barcelona) und der Schweiz (Zürich). Aktuell werden über 14 Milliarden Euro an Eigenkapitalmitteln verwaltet.



Über komm.passion GmbH

komm.passion ist eine Synthese aus Unternehmensberatung und Kreativagentur mit rund 90 Mitarbeitenden und Standorten in Düsseldorf, Hamburg und Berlin. Die Agentur ist spezialisiert auf komplexe Projekte aus den Bereichen Change, Health, Marke, Corporate und Digitales. Mit dem agilen System hat komm.passion Standards gesetzt für die Organisation von internen wie externen Kommunikationsprojekten.



Über Kirchhoff Consult AG

Kirchhoff Consult ist mit rund 60 Mitarbeitenden eine führende Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und ESG im deutschsprachigen Raum. Der Full-Service-Ansatz umfasst die Bereiche Capital Markets, Corporate Communications und ESG/Sustainability. Seit über 25 Jahren berät die Kirchhoff Consult Kund:innen in allen Fragen der Finanz- und Unternehmenskommunikation, bei Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, Börsengängen, im Bereich der Investor Relations und der ESG- wie Nachhaltigkeitskommunikation.

