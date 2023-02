Der deutsche Arzneimittelhersteller URSAPHARM hat die Verwaltung seiner Verträge mit der Software Fabasoft Contracts digitalisiert. Das Unternehmen speichert aktuell mehr als 9.000 Vertragsdokumente in einer hochsicheren Datenbank ab und verwaltet sie dort gebündelt an einem Ort. Die zuständigen Mitarbeiter:innen sind damit stets über den Stand aller Verträge und die daraus entstehenden Verpflichtungen, Änderungen und Fristen informiert. Auch die Einhaltung von Datenschutz- und Compliance-Vorgaben ist sichergestellt.

"Dank unseres neuen digitalen Vertragsmanagements arbeiten alle Beteiligten deutlich effektiver und strukturierter zusammen", erklärt Uwe Pfeiffer, Vertragsmanager der URSAPHARM Arzneimittel GmbH. "Vollumfänglich angewendet wird uns Fabasoft Contracts eine zeitgemäße Vertragserstellung und -verwaltung ermöglichen, die sämtlichen regulatorischen und unternehmerischen Anforderungen entspricht."

URSAPHARM verwaltet sämtliche Dokumente im cloudbasierten Standardprodukt von Fabasoft, darunter NDAs, Zulassungs-, Vigilanz- und Qualitätssicherungsvereinbarungen. Die berechtigten Mitarbeiter:innen und Rechtsberater:innen greifen in digitalen Datenräumen je Vertrag auf eine gemeinsame Version zu. Strukturierte Workflows entlang des Vertragslebenszyklus sind aktuell in Erstellung. Ein zuverlässiges Rechte- und Rollenkonzept vereinfacht die Prozesse dabei ebenso wie eine semantische Volltextsuche zum raschen Finden einzelner Dokumente im gesamten Archiv.

Weitere Informationen dazu hier.

Über Contracts on Fabasoft PROCECO

Das cloudbasierte Standardprodukt Contracts on Fabasoft PROCECO ermöglicht die effiziente Erstellung, Digitalisierung und Verwaltung von Vertragsdokumenten über den gesamten Lebenszyklus. Neben der systemeigenen fortgeschrittenen elektronischen Signatur gemäß eIDAS-Verordnung der Europäischen Union stellen auch die intelligente, semantische Volltextsuche, individuelle Workflows und das integrierte Fristenmanagement mit automatisierter Erinnerungsfunktion hilfreiche Kernfunktionen der Vertragsmanagement-Software dar.

Mehr unter www.fabasoft.com/contracts

Über URSAPHARM

Die URSAPHARM Arzneimittel GmbH ist ein international operierendes, mittelständisches Pharmaunternehmen, das sich aufgrund seines breiten und hochwertigen Produktspektrums auf dem Gebiet der Behandlung des "Trockenen Auges" in Deutschland als Marktführer etabliert hat und zu den führenden Anbietern in Europa zählt. Seit der Gründung im Jahr 1974 ist URSAPHARM ein Garant für den konsequenten Transfer innovativer pharmazeutischer Konzepte in erfolgreiche Arzneimittel und Medizinprodukte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Saarbrücken sowie zehn ausländischen Tochterfirmen zählt mehr als 800 Mitarbeiter:innen und verfügt über Kooperationsvereinbarungen mit Vertriebspartnern in über 80 Ländern.

Über Fabasoft

Fabasoft zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitales Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa. Mit dem einzigartigen, leistungsstarken Fabasoft PROCECO Ökosystem vereint Fabasoft ausgewählte, miteinander abgestimmte, qualitativ hochwertige, digitale Solutions für dokumentenintensive Geschäftsprozesse. Zahlreiche namhafte Privatunternehmen und Organisationen der öffentlichen Verwaltung vertrauen seit mehr als drei Jahrzehnten auf die Qualität und Erfahrung von Fabasoft.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230202005004/de/

Contacts:

Pressekontakt

Fabasoft Contracts

Julia Kaindlstorfer

Tel.: +43/732/606162-0

pr@fabasoft.com