Das Zentrum verstärkt das Engagement von Blackline in Bezug auf Kundenbetreuung und Vertriebspartner in den wichtigsten europäischen Märkten

Blackline Safety Corp. (TSX: BLN), ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Sicherheitstechnologie, gab heute die Eröffnung seines ersten Servicezentrums in der Europäischen Union (EU) bekannt.

Während Blackline in den letzten zwei Jahren in Europa ein Umsatzwachstum von 118 verzeichnen konnte, ist das Servicezentrum darauf ausgelegt, der gestiegenen Kundennachfrage in der Region nachzukommen. Die Service-Einrichtung befindet sich in einem speziellen Bereich des französischen Blackline-Standorts, der strategisch günstig im industriellen Herzen Nordostfrankreichs in der Nähe von Lille liegt. Betreut wird das Zentrum von einem etablierten Team bestehend aus Technik- und Produktspezialisten. Blackline wird von hier aus einen lokalen Kundendienst und Mietoptionen für Europa anbieten.

"Im Zuge eines wachsenden Kundenstamms in ganz Europa hat Blackline den Bedarf an einem engagierten regionalen Support in der EU erkannt", so Simon Rich, Sales Director, Blackline Safety Europe. "Unsere vernetzten Sicherheits-Wearables und Monitore für die bereichsspezifische Gasüberwachung bieten ein hohes Maß an Konfigurierbarkeit für eine Vielzahl von Arbeitsfunktionen und -situationen sowie Over-the-Air-Firmware-Updates, die Ausfallzeiten sowie die Kosten und Komplexität des Flottenmanagements erheblich reduzieren können. Die Fähigkeit, praktischen Service und Gerätewartung auf dem Kontinent anzubieten, wenn ein Service- oder Reparaturbedarf entsteht, ist der Schlüssel dazu, dass diese Geräte so lange wie möglich im Einsatz bleiben, wo sie hingehören."

Die Markteinführung geht einheier mit erfolgreichen Qualitäts- und Umweltaudits der bestehenden ISO 9001 Qualitätsmanagement- und ISO 14001 Umweltmanagementnormen von Blackline Safety Europe sowohl in der Hauptniederlassung in Colchester, Großbritannien, als auch in der französischen Niederlassung. Dies unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Arbeitsweise und die Lieferung von Produkten und Systemen höchster Qualität.

Das neue Servicezentrum wird auch das Mietangebot von Blackline Safety in Europa unterstützen, das im späten Frühjahr startet. Blackline ist bereits in Nordamerika etabliert und bietet Mietoptionen für sein komplettes Portfolio an vernetzten persönlichen Gaswarngeräten, Bereichsüberwachungsgeräten, tragbaren Geräten für Alleinarbeiter und Zubehör an, die alle die Online-Berichts- und Analysesoftware Blackline Live enthalten. Blackline ist sich der Unvorhersehbarkeit der Arbeit und der Bedeutung der Einhaltung des Budgets bewusst und hat sein Mietprogramm so konzipiert, dass es den Nutzern volle Flexibilität bietet und einen beratenden Ansatz verfolgt, um eine gut geplante und maßgeschneiderte Sicherheitslösung zu gewährleisten, die maximalen Schutz für jedes Projekt bietet.

Über Blackline Safety

Blackline Safety ist ein Technologieführer, der durch das Internet der Dinge (IoT) Innovationen in der industriellen Arbeitswelt vorantreibt. Mit vernetzten Sicherheitsgeräten und prädiktiven Analysen ermöglicht Blackline es Unternehmen, Sicherheitsvorfälle auf ein Minimum zu reduzieren und die betriebliche Leistung zu verbessern. Blackline Safety bietet tragbare Geräte, persönliche und bereichsspezifische Gasüberwachung, mit der Cloud verbundene Software und Datenanalysen, um anspruchsvolle Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und die Gesamtproduktivität von Unternehmen mit einer Abdeckung in mehr als 100 Ländern zu verbessern. Ausgestattet mit Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität ist Blackline die Lebensader für Zehntausende von Menschen, die bereits mehr als 200 Milliarden Datenpunkte gemeldet und über fünf Millionen Notfallmaßnahmen eingeleitet haben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte BlacklineSafety.com und verbinden Sie sich mit uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.

