Der Industriekonzern Siemens (ISIN: DE0007236101) wird an diesem Donnerstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Der DAX-Konzern will eine Dividende von 4,25 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Damit wird die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr (4,00 Euro) um 6,3 Prozent erhöht. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 150 Euro 2,83 Prozent. Nach einem starken Start in das Geschäftsjahr ...

