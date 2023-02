Stuttgart (ots) -Die International School of Management (ISM) baut ihr Studienangebot in Stuttgart weiter aus. Neben dem Master kann neu an der ISM Stuttgart auch der Bachelor berufsbegleitend absolviert werden. Das moderne Lernkonzept besteht aus digitalen Lerneinheiten und Präsenzunterricht. Integraler Bestandteil aller ISM-Studienprogramme sind die praxisnahe Ausrichtung sowie der internationale Fokus mit Auslandaufenthalt.Mehr Flexibilität, ohne auf den persönlichen Austausch zu verzichten: Ab dem Wintersemester 2023 kann das Bachelor-Studium mit BWL-Fokus auch berufsbegleitend an der ISM in Stuttgart absolviert werden. Das Studium vereint Vorlesungen am Campus mit digitalen Lerneinheiten, von denen ein Teil im Selbststudium absolviert wird. Vor Ort treffen sich die Studierenden im B.A. Business Administration am Samstag und zu insgesamt drei Blockwochen.Das Studienprogramm ist nicht nur an Berufstätige und Auszubildende ausgerichtet. Vielmehr eignet es sich für alle Personen, für die ein Vollzeit-Studium aus privaten Gründen nicht in Frage kommt, mit oder ohne Job.Ein berufsbegleitendes Studium ist nicht nur eine gute Option für alle, die die nächste Stufe auf der Karriereleiter erklimmen wollen. "Viele vertiefen ihr Wissen neben dem Beruf und spezialisieren sich", erklärt Andreas Paul Quass, Leiter der ISM-Studienberatung zum berufsbegleitenden Studium. "Das ist auch aus Unternehmenssicht von Interesse, um den Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Deshalb unterstützen viele Arbeitgeber*innen ein berufsbegleitendes Studium auch finanziell."An der ISM Stuttgart kann der berufsbegleitende B.A. Business Administration mit folgenden Schwerpunkten studiert werden:B.A. Business Administration - International ManagementB.A. Business Administration - FinanceB.A. Business Administration - Sales & Brand ManagementB.A. Business Administration - Logistik ManagementB.A. Business Administration - Data AnalysisWeitere Informationen zum berufsbegleitenden Studium an der ISM gibt es unter: https://ism.deHintergrund:Die International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und zählt zu den führenden privaten Hochschulen in Deutschland. An Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin wird in kompakten und anwendungsbezogenen Studiengängen der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen ausgebildet. Zum Studienangebot gehören Vollzeit-Programme, berufsbegleitende und duale Studiengänge sowie das komplett digitale Fernstudium. In Hochschulrankings schafft es die ISM mit hoher Lehrqualität, Internationalität und Praxisbezug regelmäßig auf die vordersten Plätze. Das internationale Netzwerk umfasst rund 190 Partnerhochschulen.Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31maxie.strate@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70776/5436983