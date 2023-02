Hamburg (ots) -- Bei insgesamt 13 Restaurants gab es 5 x die roten FEINSCHMECKER Fs- Zwei neue Restaurants mit Höchstwertung in der SpitzengruppeDie Besten der Besten: DER FEINSCHMECKER kürt auch in diesem Jahr wieder Deutschlands Gastro-Elite in dem Guide "Die 500 besten Restaurants in Deutschland 2023". Er liegt der Märzausgabe des Magazins bei und enthält auf 254 Seiten die aktuellen Empfehlungen der Redaktion von Sylt bis zum Bodensee. Die Bewertungskriterien sind in übersichtlichen und transparenten Kategorien dargestellt und geben Leserinnen und Lesern konkrete Informationen mit hohem Nutzwert. So wird der Küchenstil beispielsweise ebenso beschrieben wie das Ambiente und das Weinangebot.Das langjährige erfahrene Tester-Team hat dafür in den vergangenen zwölf Monaten Restaurants wieder quer durch Deutschland anonym getestet und bewertet. Über die Höchstwertung von fünf roten FEINSCHMECKER Fs dürfen sich in diesem Jahr zwei neue Restaurants freuen:- schanz.restaurant, Piesport- Jan, MünchenInsgesamt zeichnet der FEINSCHMECKER 13 deutsche Restaurants mit der Höchstwertung aus, dabei präsentiert sich der Süden einmal mehr als Deutschlands führende Genussregion - neun Toprestaurants befinden sich in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz bzw. dem Saarland:Baden-Württemberg:- Bareiss, Baiersbronn- Schwarzwaldstube, BaiersbronnBayern:- Jan, München- Gourmetrestaurant Überfahrt, Rottach-Egern- Tohru in der Schreiberei, MünchenBerlin:- Rutz Restaurant, BerlinNiedersachsen:- Aqua, WolfsburgNordrhein-Westfalen:- Vendôme, Bergisch-GladbachRheinland-Pfalz:- Sonnora, Dreis- schanz. restaurant., Piesport- Steinheuers Restaurant "Zur Alten Post", Bad Neuenahr-AhrweilerSaarland:- Victor's Fine Dining by christian bau, PerlSchleswig-Holstein- Söl'ring Hof, SyltDen Titel als Deutschlands führende Genuss-Metropole trägt in diesem Jahr München: Gleich zwei Restaurants mit Höchstbewertung sowie insgesamt fünf Betriebe mit 4 Fs und höher machen Bayerns Landeshauptstadt zur Genuss-Destination Nummer eins.Dabei ist steht die Gastronomie derzeit vor so großen Herausforderungen wie nie zuvor: Personalmangel, gestiegene Energiepreise und Engpässe im Einkauf. "Wohl noch nie gab es so viele Veränderungen in der deutschen Restaurantszene wie in den vergangenen zwölf Monaten: Schließungen von renommierten Adressen, Konzeptänderungen, Personalwechsel - aber auch spektakuläre Neueröffnungen, die beweisen, dass es für überzeugende Angebote auch in herausfordernden Zeiten Erfolgsaussichten gibt", so Deborah Middelhoff, Chefredakteurin von DER FEINSCHMECKER.Die aktuelle Ausgabe von DER FEINSCHMECKER (#3/2023) ist ab sofort im Handel erhältlich. Sämtliche bewerteten Restaurants finden sich mit einem Kurzportrait und Informationen zu Konzept, Küchenstil und Atmosphäre sowie ggf. auch aktuellen Veränderungen, die sich nach Redaktionsschluss ergeben haben, unter www.feinschmecker.de.Über DER FEINSCHMECKERSeit der Gründung im Jahr 1975 ist DER FEINSCHMECKER die Instanz unter den Magazinen für anspruchsvolle Genießer. DER FEINSCHMECKER versteht Kulinarik als Lebensart: Reisen + Essen + Trinken. Für 580.000 Leserinnen und Leser (AWA 2022) ist DER FEINSCHMECKER ihr kulinarisches Zuhause.Über den JAHRESZEITEN VERLAGWie kein anderes Medienhaus versteht es der JAHRESZEITEN VERLAG, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.AW Architektur & Wohnen / DER FEINSCHMECKER / MERIAN / MERIAN SCOUT / Lafer / Foodie / Robb ReportPressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Paul-Dessau-Str. 3c, 22761 Hamburg,Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7128/5436980