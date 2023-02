EQS-News: TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank veröffentlicht vorläufige Jahreszahlen 2022



Berlin, 9. Februar 2023

Tradegate AG veröffentlicht vorläufige Jahreszahlen 2022 Nach 20 Jahren ununterbrochenem Wachstum sind die Umsätze der Tradegate AG erstmals gesunken. Gegenüber dem Rekordjahr 2021 hat das schwierige Marktumfeld, beginnend mit dem Ukraine-Krieg bei den Privatanlegern zu einer deutlichen Zurückhaltung geführt, sodass die Umsätze an der Tradegate Exchange bis zum Ende des Jahres um bis zu 55 % gesunken sind. Für das Gesamtjahr, einschließlich des noch guten ersten Quartals, ergab sich bei der Transaktionszahl ein Rückgang um 29,7 % auf 43,6 Millionen Geschäfte, beim entsprechenden Handelsvolumen ein Rückgang um 26,3 % auf 278,3 Milliarden €. Da einige positive Sonderfaktoren der Rekordjahre 2020 und 2021 im letzten Jahr nicht zum Tragen kamen und die erzielbaren Brutto- und Nettomargen tendenziell gesunken sind, ist das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit um rund 56 % auf 77,42 Mio. € gesunken. Die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken beträgt 8,10 Mio. €, sodass die Bilanzposition nun auf 77,28 Mio. € angewachsen ist. Der Jahresüberschuss nach Steuern (23,55 Mio. €) und Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken ist ebenfalls um rund 56 % auf 45,77 Mio. € gesunken. Der vorläufige Bilanzgewinn beträgt 110,02 Mio. €. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung vorschlagen, daraus eine auf 1,70 € reduzierte Dividende je Stückaktie (Vorjahr 4,00 €) auszuschütten. Der endgültige und testierte Jahresabschluss soll in der Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft am 22. März 2023 festgestellt werden. Über die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank: Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank ist ein CRR-Kreditinstitut. Schwerpunkt der Unternehmung ist die Tätigkeit als Spezialist bzw. Skontroführer für ca. siebentausendfünfhundert Wertpapiergattungen (Aktien und ETFs) an der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisierten Tradegate Exchange mit Sitz in Berlin sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Berlin. Darüber hinaus ist die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank als Systematischer Internalisierer tätig und betreibt unter der Marke ‚Berliner Effektenbank' exklusives Private Banking. Kontakt: Investor und Public Relations Catherine Hughes Telefon: 030 - 890 21-145 E-Mail: chughes@tradegate.de

