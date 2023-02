Frankfurt am Main (ots) -Am 10. und 11. Februar 2023 findet im Congress Center Düsseldorf erstmalig die edu:regio statt, veranstaltet vom Verband Bildungsmedien e. V.Die umfangreiche Ausstellung mit mehr als 40 Ausstellern und das breit gefächerte Fortbildungsprogramm richten sich an Lehrkräfte und Lehrwerksentscheider/-innen aus allen Bildungsbereichen sowie an IT-Verantwortliche an Schulen, Schulleiter/-innen und Vertreter/-innen von Schulträgern.Die Themen reichen vom individuellen Kompetenzerwerb bis zum handlungsorientierten Lernen, von virtuellen Lernwelten in der Ausbildung bis zur digitalen Leseförderung, vom gekonnten Umgang mit diskriminierenden Parolen bis zu erfolgreichen Elterngesprächen. Zu Gast sind unter anderem Marion Döring, Vorstandsmitglied der Wim Wenders Stiftung, der Sozialaktivist, Autor und Diversity Trainer Ali Can, Anne Deimel, die Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung NRW, und Sabine Mistler, die Vorsitzende des Philologenverbands Nordrhein-Westfalen.Weitere Informationen finden Sie unter www.edu-regio.de/duesseldorf-2023 (https://bildungsmedien-kongresse.de/veranstaltungen/edu-regio/duesseldorf/).Inspirierende Vorträge, spannende Gespräche, ein individuelles Fortbildungsprogramm und eine umfangreiche Ausstellung mit Schwerpunkt bei digitalen Bildungsmedien: Das ist edu:regio!Save the date: Durchatmen im Abi-Stress - Die nächste edu:regio findet am 6. Mai 2023 in der TonHalle München statt.Der Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.https://www.bildungsmedien.dePressekontakt:Akkreditierung und Pressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5437022