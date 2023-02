Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag ihre Wochengewinne weiter ausgebaut. Öl der Nordseesorte Brent notiert wieder über 85 Dollar, nachdem es die Vorwoche sogar unter der 80-Dollar-Marke geschlossen hatte. Die Long-Empfehlung von DER AKTIONÄR ist gut angelaufen und bietet weiteres Gewinnpotenzial.Nach Einschätzung von Marktbeobachtern bremste die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA den Anstieg der Ölpreise. Wie am Vortag bekannt wurde, sind die amerikanischen Ölreserven in der vergangenen ...

