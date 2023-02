FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.02.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1915 (1920) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 1100 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS ITHACA ENERGY WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 140 PENCE - BERENBERG STARTS ASHTEAD TECHNOLOGY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 405 PENCE - DAVY RAISES ON THE BEACH GROUP TO 'OUTPERFORM' - JEFFERIES RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 810 (800) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ALPHAWAVE IP PRICE TARGET TO 220 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/HSBC CUTS HISCOX TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1250 (1150) PENCE



