Der Goldpreis hat in den vergangenen Tagen eine überfällige Korrektur erfahren. Vom Top ging es rund 90 Dollar in die Tiefe - und das binnen zwei Tagen. "Der Markt hat die EZB-Sitzung und vor allem den stärker als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag zum Anlass genommen, um korrigieren", ...