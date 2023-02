FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein beeindruckend starker Geschäftsjahresauftakt von Siemens samt höher gesteckten Zielen hat am Donnerstag die Aktie der deutschen Industrie-Ikone auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr getrieben. Sie zog im frühen Handel um 8,2 Prozent auf 151,46 Euro an und befindet sich wieder auf dem Niveau, das sie im Januar 2022 hatte. Unisono lobten Analysten das Zahlenwerk, auch wenn einige auf Schwachstellen hinwiesen.

"Der Technologiekonzern ist so stark wie nie zuvor in ein Geschäftsjahr gestartet", zeigte sich Analyst Simon Toennessen vom Analysehaus Jefferies beeindruckt. Insbesondere die Auftragslage bei Digital Industries und der Anstieg des operativen Ergebnisses in den Industriegeschäften sowie auch deren Profitabilität hätten die Erwartungen zum Teil in beeindruckender Weise übertroffen.

Analyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank hob sogleich sein Kursziel für die Aktie von 165 auf 170 Euro an und bekräftigte sein Anlageurteil "Buy". Er lobte das sehr starke erste Geschäftsquartal vor allem angesichts der bereits veröffentlichten, schwächer als erwartet ausgefallenen Zahlen der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers .

Einige Experten verwiesen trotz all der Begeisterung aber auch auf die eine oder andere Schattenseite. So habe Siemens mit soliden Zahlen zwar die Erwartungen übertroffen, der freie Barmittelzufluss (freier Cashflow) sei aber weit dahinter zurückgeblieben, konstatierte Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs.

"Der freie Cashflow von 77 Millionen Euro lag deutlich unter den von Analysten im Schnitt erwarteten 1,2 Milliarden Euro", schrieb auch der Jefferies-Experte. Zurückzuführen sei dies vor allem auf Siemens Healthineers und das Zuggeschäft Siemens Mobility. Zudem habe das Unternehmen Lagerbestände aufgebaut, um die Abarbeitung von Aufträgen sicherzustellen, hinzu kamen in das zweite Quartal verschobene Kundenzahlungen bei Mobility.

Dennoch, so erwartet jedenfalls Goldman-Analystin Costa, sollten die angehobenen Jahresziele zu steigenden durchschnittlichen Analystenschätzungen führen./ck/nas/mis