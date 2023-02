Köln (ots) -



Football-Fans können das Spiel des Jahres in der Nacht von Sonntag auf Montag (12./13.02.23) live und in voller Länge bei der Sportschau hören. Wenn um 00.30 UhrKickoff für das Saisonfinale der NFL in Glendale ist, sind unsere Reporter:innen live on Air und liefern alle Spielzüge, Big Plays, Touchdowns, fundierte Analysen und die NFL-Atmosphäre hautnah. Nicht zu vergessen die spektakuläre Halftime-Show mit US-Superstar Rihanna. Näher dran sind die Fans nur im Stadion selbst.



Das Audio-Live-Angebot der Sportschau startet zehn Minuten vor dem Kick-Off mit ausführlichen Vorberichten. Ab 00:20 Uhr melden sich Host & Live-Reporter Jan Wochner, die Football-Expertin Nadine Nurasyid (Coach der Munich Cowboys) aus dem Funkhaus in Köln. Supportet werden sie dabei mit Analysen, Statistiken, News & Kommentaren aus dem Netz von Sportschau-Redakteur Robin Tillenburg. Live zugeschaltet aus dem Stadion von Glendale in Arizona ist Katrin Brand, ARD-Hörfunkkorrespondentin aus dem ARD-Studio Washington. Nach Spielende gibt es eine ausführliche Zusammenfassung und Analyse, die auch als Podcast abrufbar sein wird. Das Live-Audio Angebot vom 57. Super Bowl und auch den Podcast mit Highlights und Analysen gibt es auf Sportschau.de, in der Sportschau-App sowie in der ARD-Audiothek.



Pressekontakt:



WDR Kommunikation

Tel.: 0221 220 7100

Email: kommunikation@wdr.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5437122

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.