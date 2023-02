Berlin - Wenige Tage vor der Abgeordnetenhauswahl liegt die CDU laut einer Umfrage des Instituts Insa deutlich in Führung. In der Erhebung für die "Bild" kommt die CDU auf 25 Prozent der Stimmen.



Das sind vier Punkte mehr als bei der Umfrage im Dezember 2022. SPD (19 Prozent) und Grüne (18 Prozent) verlieren jeweils zwei Prozentpunkte. Linke (zwölf Prozent), AfD (zehn Prozent) und FDP (sechs Prozent) halten ihre Werte aus der Dezember-Umfrage. Auch die sonstigen Parteien kommen zusammen erneut auf zehn Prozent.



Die rot-grün-rote Koalition unter der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) könnte demnach weiterregieren. Aber auch eine CDU-geführte Deutschland-Koalition mit SPD und FDP, die zusammen 50 Prozent erreicht, sowie eine CDU-geführte Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP, die zusammen auf 49 Prozent kommt, kämen auf parlamentarische Mehrheiten. "Die CDU wird in Berlin die mit Abstand stärkste Kraft, aber Rot-Grün-Rot könnte ihre Regierungsmehrheit trotzdem verteidigen", sagte Insa-Chef Hermann Binkert der "Bild". Für den sogenannten Berlin-Trend wurden vom 2. bis zum 9. Februar insgesamt 1.000 Wahlberechtigte online befragt.

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.