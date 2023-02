Raus aus dem Meer, rein in die Wallet: Die Umweltorganisation WWF gibt Müll-NFT aus, die auf die verschmutzten Ozean aufmerksam machen sollen. Fischen können Web3-Fans die Müll-NFT aus einem Metaverse für den guten Zweck. Das Meer rauscht, Möwen kreisen am Himmel, manchmal kreuzt ein Panda den Weg. Doch das hier ist kein Naturidyll. Überall liegt Müll herum, am Strand bilden leere Plastikflaschen, Ölfässer und Tüten einen riesigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...