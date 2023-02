Eigentlich verschmelzen Ringe von Planetensystemen, wenn sie nah am Kernobjekt liegen. Doch die Ringe von Quaoar, einem entfernten Nachbarn im Sonnensystem, verhalten sich anders. Quaoar heißt ein Zwergplanet, der zu den transneptunischen Objekten (TNO) gehört. Er befindet sich also in den äußersten Regionen unseres Sonnensystems. Pluto und Eris sind die bekanntesten und größten TNO. Quaoar hat nur 555 Kilometer Durchmesser. Der Mond Weywot mit einem Radius von 80 Kilometern umkreist ...

