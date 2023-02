München (ots) -Ein modernes, zeitloses Design und eine Vielzahl von Optionen kennzeichnen die neuen Secustos-Leser des Zutrittsspezialisten sesamsec. Damit eignen sich die Geräte für alle Anwendungsbereiche, in denen gleichermaßen hohe Ansprüche an Funktion und Ästhetik erfüllt werden müssen.sesamsec bietet ein breites Portfolio an leistungsstarken, universellen Lesegeräten. Bei der Entwicklung der Secustos-Linie hat das Unternehmen nicht nur die technologischen Aspekte, sondern auch das Design in den Fokus gerückt.Die neuen Wandleser zeichnen sich durch ihre besonders flache Bauform und die Verwendung hochwertiger Materialien wie Glas und Metall aus. Sie eignen sich damit unter anderem für den Einsatz in repräsentativen Gebäuden, bei denen die Ästhetik im Vordergrund steht. Der Leser ist mit oder ohne Tastatur und in silber-heller oder anthrazitfarbener Ausführung erhältlich. Mit Optionen für die Unter- oder Aufputzmontage und robusten Kabelanschlüssen ist Secustos sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.Secustos-Leser unterstützen fast alle bekannten kontaktlosen LF- und HF-Technologien (125 kHz und 13,56 MHz) sowie NFC- oder BLE-basierte mobile Credentials und sind sowohl mit Wiegand- als auch mit OSDP-Schnittstelle erhältlich. Ein hohes Maß an Sicherheit wird durch verschlüsselte Datenkommunikation gewährleistet. Näherungs- und Helligkeitssensoren ermöglichen eine komfortable und sichere Nutzung. sesamsec bietet regelmäßige Firmware-Updates und unterstützt die Konfiguration vor Ort für eine zukunftssichere Zutrittslösung.Über sesamsecsesamsec ist ein internationaler Spezialist für die Zutrittskontrolle, von einfachen Einzeltürlösungen bis hin zu komplexen Smart-Campus-Systemen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Merching entwickelt sichere, benutzerfreundliche Zutrittssysteme und innovative Lösungen wie Physical Access Control-as-a-Service (PACaaS). sesamsec bietet Hardware, Software und Systemkomponenten als Gesamtsystem oder als einzelne Bestandteile.Weitere Informationen unter www.sesamsec.comPressekontakt sesamsec GmbH:Sarah DenkZeppelinstraße 182178 PuchheimDeutschlandTel.: +49 89 5529961-180E-Mail: s.denk@sesamsec.comOriginal-Content von: sesamsec, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167503/5437165