© Foto: Daniel Kalker - picture alliance



Alphabet-Aktien stürzten am Mittwoch zeitweise um mehr als neun Prozent ab. Alphabet hat auf einer Google-Veranstaltung seinen neuen Chatbot mit künstlicher Intelligenz namens Bard vorgestellt - einen Tag nach Microsoft.

Während der Veranstaltung erörterten Google-Führungskräfte einige der Fähigkeiten von Bard und zeigten die Nutzung in einer Präsentation. Bard stützt sich dabei auf das Google-Sprachmodell LaMDA (Language Model for Dialogue Application). Google werde laut einem Blog-Post vom Montag die Konversationstechnologie "vertrauenswürdigen Testern" zugänglich machen, bevor sie in größerem Umfang der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird.

Alphabet-Aktien crashten über neun Prozent während der Veranstaltung und schlossen den Handel rund sieben Prozent tiefer. Dies könnte darauf hindeuten, dass Investoren gerade angesichts der wachsenden Konkurrenz durch Microsoft mehr erwartet hatten. Evercore-Analysten sagten, dass es auf der Google-Veranstaltung "wenig zusätzliche Neuigkeiten" gegeben habe und dies ein früher und "vielleicht überstürzter" Blick auf die KI gewesen sei, an der Google seit Jahren arbeite.

Am Dienstag hatte Microsoft eine eigene KI-Veranstaltung abgehalten und neue KI-gestützte Updates für die Suchmaschine Bing und den Edge-Browser vorgestellt. Microsofts Produktaktualisierungen beruhen auf der Technologie des ChatGPT-Herstellers OpenAI, in den Microsoft Milliarden investiert hat.

Wie CNBC berichtet, rief Google als Reaktion auf die Popularität von ChatGPT einen internen "Code Red" aus, um die Entwicklung von Bard und anderen KI-Produkten zu beschleunigen. Mitbegründer des Unternehmens, Larry Page und Sergey Brin, engagierten sich Berichten zufolge wieder, nachdem sie sich aus dem Tagesgeschäft des Unternehmens eigentlich zurückgezogen hatten.

Analysten gehen davon aus, dass es schwierig für Microsoft wird, Alphabet auf diesem Gebiet einzuholen und signifikante Gewinne zu verzeichnen: "Die Verbesserungen bei der Suche werden [langfristig] als Rückenwind für die Werbeeinnahmen wirken, aber es wird Zeit brauchen, um die Nutzer wieder zu Bing zu bringen, und sie werden eine Brechstange brauchen, um die Werbetreibenden von Google abzuwerben", so Jefferies-Analyst Brent Thill.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion