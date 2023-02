Neckarsulm (ots) -Die Unternehmen der Schwarz Gruppe sind zutiefst bestürzt über die Katastrophe in der Türkei und in Syrien und leisten mit einer Spende in Höhe von einer Million Euro sofortige Hilfe für die von dem Erdbeben betroffenen Menschen in der Region.Damit die Unterstützung die Betroffenen möglichst schnell und unbürokratisch erreicht, geht die gemeinsame Spende an die Soforthilfe des Deutschen Roten Kreuzes. Die Helfer im Katastrophengebiet können mit den bereitgestellten Mitteln gezielt die Hilfe leisten, die vor Ort benötigt wird.Bei den Unternehmen der Schwarz Gruppe sind viele Mitarbeiter beschäftigt, die verwandtschaftliche Beziehungen zu Menschen in der Region haben. Unsere Gedanken sind bei ihnen und den Opfern der Katastrophe.Weitere InformationenWeitere Informationen finden Sie unter www.gruppe.schwarz/presse.Pressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGTelefon +49 7132 30-788600presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129569/5437196