Der Aktienmarkt entwickelt sich in der Regel gut, sobald die Fed die Zinsen nicht mehr erhöht. Bis die Rally startet, könnte es allerdings noch ein bisschen dauern. Seit letztem Jahr hebt die Notenbank die Zinsen an, um die Inflation durch eine schwächere Wirtschaftsnachfrage einzudämmen. Die Sorge ist groß, dass dies zu einer Rezession führen könnte.Von Jacob SonenshineBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradDie Inflationsrate ist jedoch in letzter Zeit zurückgegangen. Das könnte bedeuten, dass das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...