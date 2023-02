Baierbrunn (ots) -Zum Jahresauftakt stellt sich die Isartal Health Media GmbH (IHM) in ihren Leitungsfunktionen neu auf: Viktor Hettich übernimmt gemeinsam mit dem bisherigen IHM-Geschäftsführer Peter Kanzler die Geschäftsführung der GmbH, die Teil der Wort & Bild Verlagsgruppe ist. Viktor Hettich folgt damit auf Sandra Dittrich, die eine neue Führungsrolle innerhalb der Verlagsgruppe übernehmen wird.Das Baierbrunner Medienhaus ist Hettich nicht unbekannt. Er war zuvor seit 2021 Director Tech & Software Engineering bei der gesund.de GmbH & Co. KG, bei der der Wort & Bild Verlag Gesellschafter ist. Von 2013 bis 2018 war er innerhalb der Verlagsgruppe bereits in der Unternehmensführung von pro AvO und Curacado sowie als Leiter Business Development und als Leiter für den Digitalvertrieb tätig.Andreas Arntzen, CEO der Wort & Bild Verlagsgruppe: "Mit Viktor Hettich haben wir schon viele zukunftsweisende Projekte für unser Medienhaus und für die gesamte Apothekenbranche zum Erfolg geführt. Deshalb freue ich mich jetzt sehr auf das, was er gemeinsam mit unserem erfahrenen Geschäftsführer Peter Kanzler bei der IHM auf die Beine stellen wird. Sandra Dittrich möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich für ihre hervorragende Aufbauarbeit bei unserem jungen und dynamischen Tochterunternehmen danken."Viktor Hettich: "Bei Isartal Health Media eine neue Herausforderung innerhalb der Verlagsgruppe anzunehmen, ist für mich eine riesige Chance. Die IHM hat bereits beeindruckende Zusatz- und Neugeschäfte entwickelt und interessante Beteiligungen getätigt. Mein Ziel ist es, unser Geschäft im Gesundheitswesen weiter auszubauen und hochwertige Dienstleistungen durch optimierte Lösungen in den Bereichen Redaktion, Beteiligung und Software-Entwicklung bereitzustellen."Doppelspitze in IHM-GeschäftsführungGemeinsam wird Viktor Hettich die IHM mit Peter Kanzler leiten, der bereits seit über 20 Jahren für den Wort & Bild Verlag tätig ist, viele Jahre u.a. als Chefredakteur der Apotheken Umschau und als Managing Editor des Gesamtverlags. Ab sofort wird sich der langjährige Journalist und Medienmanager ganz auf die Isartal Health Media konzentrieren.Dr. Dennis Ballwieser, Geschäftsführer Wort & Bild Verlag: "Ich möchte Peter Kanzler für seine geleistete Arbeit in der Redaktion, wo er in unterschiedlichen und immer unverzichtbaren Rollen Großes geleistet hat, herzlich danken. Wir lassen ihn schweren Herzens in die IHM ziehen und freuen uns, mit ihm als Kollege weiterhin zusammenzuarbeiten."Peter Kanzler: "Mit dem gleichen Elan und Engagement wie bisher für alle Wort & Bild-Projekte werde ich mich ab sofort zu 100 Prozent für die IHM einsetzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Viktor, wir haben viel vor!"Über die Isartal Health MediaDie Isartal Health Media (IHM) ist Teil der Wort & Bild Verlagsgruppe und ein Schwesterunternehmen des Wort & Bild Verlags, der bekannte Gesundheitsmedien wie Apotheken Umschau, Diabetes Ratgeber, medizini und Senioren Ratgeber herausgibt. Das Unternehmen versteht sich als 360-Grad-Dienstleister mit den Schwerpunkten digitale Produktentwicklung, unternehmerische Strategieoptimierung sowie zielgruppenspezifische Contentproduktion für Print, Audio und Video. Auf diese Weise unterstützt die IHM Kunden aus der Gesundheitsbranche bei der Markenidentifikation und beim Unternehmenserfolg.https://isartalhealth.media/Pressekontakt:Julie von WangenheimLeitung UnternehmenskommunikationDr. Judith PöverleinPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089/744 33-343E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5437256