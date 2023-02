Unterföhring (ots) -Premiere bei Rennen 4 der Formel-E-Weltmeisterschaft 2023. Zum ersten Mal startet die Motorsportserie in Indien, in der Millionenstadt Hyderabad mit 6,8 Millionen Einwohnern. ProSieben überträgt das Rennen am Samstag, 11. Februar 2023, ab 10:00 Uhr live. Aktuell führt Porsche-Pilot Pascal Wehrlein die Formel-E-WM an - als erster deutscher Fahrer in der Geschichte der Elektrorennserie. Er triumphierte bei beiden Rennen in Saudi-Arabien mit einem spektakulären Doppelsieg. Von Platz 9 aus fuhr er beim ersten Rennen an allen vorbei. Das zeigt, was mit den neuen leistungsstärkeren Gen3-Fahrzeugen und einer taktisch klugen Fahrweise möglich ist. Wird ihm dieses Kunststück noch einmal gelingen?Das ranFormelE-Team für Hyderabad: Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Eddie Mielke und Experte Daniel Abt berichten live aus dem Studio. Reporterin Lisa Hofmann steht für ranFormelE direkt an der Strecke."ran racing: Formel E - WM live aus Indien" - Samstag, 11. Februar 2023, ab 10:00 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn.Alle Sessions live, auch freie Trainings und Qualifyings, Hintergrundberichte und Ergebnisse auf ran.de. Noch mehr Videos auf dem "ran racing"-Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCsyQ5MUy2zdFDUYCVU5G3XA).Pressekontakt:Andrea SpechtCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 8922email: andrea.specht@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5437265