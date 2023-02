Delivery Hero (DH) hat nach einer weiteren Verlangsamung im 4. Quartal das Umsatzziel leicht verfehlt. DH zeigte jedoch im zweiten Halbjahr weitere Fortschritte bei der Verbesserung der Profitabilität und begrenzte die Verluste auf Ebene des adj. EBITDA. Das Unternehmen hat zwar noch keine Umsatzprognose für das GJ23 veröffentlicht, aber die Profitabilitätsziele wurden bereits umrissen und decken sich mit früheren Aussagen von CEO Östberg. Die Analysten von AlsterResearch halten weitgehend an ihren Schätzungen fest, passen aber das Kursziel an eine Erhöhung der Aktienanzahl an. Das Rating von AlsterResearch bleibt unverändert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE





