Die Notenbanken haben zuletzt für Schwankungen gesorgt: nicht nur an den Aktienmärkten - auch bei den Währungen. Was lässt das für die weitere Entwicklung bei Devisen und Gold erwarten? Thu Lan Nguyen, Devisen- und Rohstoffanalystin bei der Commerzbank, blickt auf die Auswirkungen der jüngsten Zinsentscheidungen bei EUR/USD, EUR/GBP und USD/JPY. Wie sich die Lockerungen in China beim CNY bemerkbar machen und wie es in diesem Jahr beim Gold weitergehen könnte, darüber redet die Expertin im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe.