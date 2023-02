Der Dax legt am Donnerstag weiter zu und überschreitet die 15.600 Punkte. Siemens startet stark ins neue Geschäftsjahr und die Deutsche Börse verdient so viel wie noch nie. Die guten Quartalszahlen stützen den Dax und verhelfen Ihn zeitweise auf den höchsten Stand seit Jahresbeginn. Dax auf Jahreshoch! Der Dax befindet sich aktuell knapp über 15.646 Punkten, was ein Plus von 1,33 Prozent ausmacht. Für den MDax ging es etwas um 0,21 Prozent auf 29.279 ...

