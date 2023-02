© Foto: Seth Wenig/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Es ist der erste deutsche Börsengang des Jahres 2023. Viele Anleger waren heiß darauf - genau wie unsere w:o-User. Das Debüt ging nach hinten los. Die Aktie liegt über einen Euro unter ihrem Ausgabepreis. Stimmen!

IONOS, die Webhosting-Tochter der United Internet AG (UI), gab ihre Aktien zu 18,50 Euro pro Stück ab. Sie nahm 389 Millionen Euro ein und erhielt eine anfängliche Bewertung von 2,6 Milliarden Euro. Der Internetanbieter rechnete im Vorfeld mit einer doppelt so hohen Bewertung. Für viele interessierte Anleger kein Beinbruch - sie haben sich vorerst an der Seitenlinie positioniert.

Stimmen der w:o-User zum Börsenstart aus dem IONOS-Forum:

Lukas2003: Perspektivisch in den MDAX - auf jeden Fall! Wir werden ja bald sehen, wo IONOS in den Excel-Listen der Börse angesiedelt sein wird. Es brauchen nur die Großaktionäre kleine Pakete an z.B. Fondsgesellschaften abzugeben, dann steigt der Kurs (weil die Wahrscheinlichkeit für die Indexaufnahme steigt) und alle sind happy. Oder IONOS macht eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts, was die den Aktienwert der Großaktionäre entsprechend verwässert. Also ähnliches Resultat, je nachdem wer dann wieviel erwirbt. Capital market story in the making, würde ich sagen. An schwachen Tagen ein paar Stücke mit Langfristhorizont ins Depot legen.