DÜSSELDORF/BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Fresenius -Konzern sucht nach zahlreichen Gewinnwarnungen in der Vergangenheit einen Weg aus der Misere. Der seit Herbst amtierende Konzernchef Michael Sen strebt dabei nach Presseinformationen offenbar eine fundamentale Entflechtung von seiner kriselnden Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC ) an. Ziel sei es, die Kontrolle über FMC abzugeben und diese nicht mehr voll konsolidieren zu müssen, berichtete die "Wirtschaftswoche" (Wiwo) am Donnerstag unter Berufung auf eingeweihte Kreise im Umfeld des Aufsichtsrats.

Dazu verhandele die Konzernführung aktuell mit der Else-Kröner-Fresenius-Stiftung, die als größter Einzelaktionär von Fresenius ein gewichtiges Wort hat. Dort sei man dem Vorhaben gegenüber "nicht unaufgeschlossen". Ein Unternehmens-Sprecher habe die Informationen nicht kommentieren wollen, berichtete das Blatt weiter. Die Aktien von Fresenius legten auf die Nachrichten hin am Donnerstag deutlich zu, FMC gerieten unter Druck./mis