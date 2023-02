DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.25 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.160,75 +0,7% +7,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.683,25 +1,1% +15,1% Euro-Stoxx-50 4.265,92 +1,3% +12,5% Stoxx-50 3.924,75 +0,9% +7,5% DAX 15.617,47 +1,3% +12,2% FTSE 7.943,38 +0,7% +5,8% CAC 7.211,57 +1,3% +11,4% Nikkei-225 27.584,35 -0,1% +5,7% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 137,06% +0,75 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,28 -0,08 -0,29 US-Rendite 10 J. 3,60 -0,02 -0,28

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,35 78,47 -0,2% -0,12 -2,6% Brent/ICE 84,98 85,09 -0,1% -0,11 -0,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 54,30 53,69 +1,1% +0,61 -27,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.883,35 1.876,50 +0,4% +6,85 +3,3% Silber (Spot) 22,48 22,38 +0,5% +0,11 -6,2% Platin (Spot) 974,20 974,30 -0,0% -0,10 -8,8% Kupfer-Future 4,08 4,04 +1,2% +0,05 +7,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Anleger an der Wall Street scheinen am Donnerstag in Kauflaune zu sein. Anleger suchen nach Argumenten für den Kauf von Aktien und werden in Deutschland fündig, wo die Inflationsdaten im Januar deutlich niedriger ausgefallen sind als befürchtet. Sollte sich der Trend sinkender globaler Inflationsraten verfestigen, wäre dies ein Argument für weniger stark steigende Leitzinsen - eine Spekulation, die Aktienanlegern in die Karten spielt. Zuletzt hatten Vertreter und Vertreterinnen der US-Notenbank klar kommuniziert, dass die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation weiter steigen müssten. Doch offenbar suche der Markt nach jedem Strohhalm, um zu einer etwas genehmeren Überzeugung zu gelangen, heißt es im Handel. Mit den vorbörslich anstehenden wöchentlichen Arbeitsmarktdaten wird diese Haltung der Investoren auf die Probe gestellt, denn positive Daten sprächen für eine falkenhaftere Geldpolitik.

Die Geschäftszahlen von Disney sind besser als erwartet ausgefallen. Auftrieb erhält die Aktie jedoch vor allem von den geplanten Sparmaßnahmen. Disney gewinnen vorbörslich 6,4 Prozent.

Der Spielzeughersteller Mattel bekommt derweil im vierten Quartal die Konsumzurückhaltung der Kunden zu spüren, deren verfügbare Einkommen im Zuge der Inflation gesunken sind. Die Aktien brechen um 8,8 Prozent ein.

Applovin haussieren um 29 Prozent. Das Unternehmen hat im vierten Quartal mehr umgesetzt als erwartet und zeigt sich optimistisch, dass der Markt für mobile Werbung auch im ersten Quartal relativ stabil sein werde.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 4Q

17:50 IT/Enel SpA, Jahresergebnis

18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis

22:01 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

22:17 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages

- FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 190.000 zuvor: 183.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Besonders die Index-Schwergewichte ziehen die Märkte nach oben. Im DAX sind Siemens allein für rund die Hälfte der Indexgewinne verantwortlich. Europaweit gesucht sind vor allem die Branchen der Industrie- und Finanzwerte. Händler sprechen zudem von einem Chartausbruch im DAX nach oben, der weitere Anschlusskäufe nach sich ziehe. Der Anstieg der deutschen Inflation fiel indes weniger dramatisch als befürchtet aus. In Rallylaune zeigen sich Siemens nach den Quartalszahlen, der Kurs springt um über 7 Prozent. "Der Gewinn steigt, der Auftragseingang ist hoch, und die Prognose steigt", sagt ein Marktteilnehmer. Im Sog von Siemens legt der Kurs der Tochter Siemens Energy um 3,4 Prozent zu. Bayer geben mit Gewinnmitnahmen 1,3 Prozent nach. Sie waren am Vortag über 6 Prozent angesprungen. Auslöser war der bekanntgewordene Weggang von CEO Werner Baumann. Die Geschäftszahlen der Deutschen Börse kommen gut an, hier geht es 3,1 Prozent höher. Von starken Geschäftszahlen spricht ein Marktteilnehmer auch mit Blick auf Credit Agricole (+4,6 Prozent). Ganz anders bei Credit Suisse (-9 Prozent). "Die Zahlen sind noch schwächer als befürchtet", heißt es hier. Aegon legen um 5 Prozent zu. Der operative Gewinn liegt über Erwartung. Standard Chartered springen 9 Prozent nach oben. Laut einem Bericht prüft FAB ein Übernahmegebot. Bei Unilever sorgen die Geschäftszahlen für 0,9 Prozent höhere Kurse. Vinci gewinnen 1,9 Prozent. Umsatz und Nettogewinn liegen leicht über den Erwartungen. Bei B.A.T. bemängelt der Markt, dass trotz guter Geschäftszahlen kein neuer Aktienrückkauf gestartet wird. Hier geht es 4,7 Prozent tiefer.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Mi, 17:52 % YTD EUR/USD 1,0771 +0,5% 1,0734 1,0720 +0,6% EUR/JPY 140,87 +0,1% 140,91 140,91 +0,4% EUR/CHF 0,9890 +0,2% 0,9863 0,9874 -0,1% EUR/GBP 0,8861 -0,2% 0,8868 0,8884 +0,1% USD/JPY 130,77 -0,4% 131,29 131,42 -0,3% GBP/USD 1,2156 +0,7% 1,2102 1,2068 +0,5% USD/CNH (Offshore) 6,7824 -0,2% 6,7904 6,8033 -2,1% Bitcoin BTC/USD 22.670,20 -1,1% 22.674,59 22.753,81 +36,6%

Die Commerzbank liest aus einem kurzen Yen-Rücksetzer am Morgen Nervosität mit Blick auf die wohl bevorstehende Nominierung eines Nachfolgers für den scheidenden Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda. Hintergrund seien Berichte über mögliche Zerwürfnisse innerhalb der Regierungspartei, sollte der zuletzt als Mitfavorit für die Nachfolge gewertete Falke Hirohide Yamaguchi gewählt werden, erläutert Währungsexpertin Esther Reichelt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit kleinen Einbußen haben sich die Börsen gezeigt. Auf der Stimmung lasteten negative Vorgaben der US-Börsen, die in Reaktion auf falkenhafte Äußerungen von US-Notenbankvertretern deutlicher nachgegeben hatten. Allerdings verringerten sich in Asien anfänglich größere Kursverluste deutlich. An den chinesischen Börsen kam es zu deutlicheren Gewinnen. Hier setzten Anleger auf eine Erholung der heimischen Wirtschaft nach dem Ende der Pandemie-Beschränkungen. Der Subindex der Technologiewerte lag 2,6 Prozent vorne. Wynn Resorts verteuerten sich um gut 7 Prozent. Die Kasinos des Unternehmens verzeichneten im vierten Quartal wieder mehr Zulauf. An der Tokioter Börse gab der Nikkei leicht nach - gebremst von Versorgeraktien. Verhalten wurden die Zahlen von Toyota (+0,2%) aufgenommen. Toyota verzeichnete einen Gewinnrückgang, der aber nicht so hoch ausfiel wie erwartet. Nippon Telegraph & Telephone verloren 0,8 Prozent, nachdem das Telekommunikationsunternehmen weniger verdient hatte erwartet. In Seoul sank der Kospi auch knapp. SK Innovation gewannen 2,2 Prozent. Das Unternehmen hatte Viertquartalszahlen veröffentlicht und das geplante Batterie-Joint-Venture in der Türkei abgesagt. Ebenfalls nach Zahlenvorlage gewannen Netmarble 2,5 Prozent. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 etwas leichter. Alle Sektoren verzeichneten Verluste - angeführt von Versorgern, Immobilienwerten und Technologieaktien. Der Versorgersektor fiel um 2,7 Prozent, belastet von AGL Energy (-10%). Das Unternehmen hatte enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt und den Jahresausblick eingegrenzt.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen sinken wieder. Nach dem Anstieg vom Mittwochnachmittag werden sie nun wieder auf dem Niveau vom Mittwochvormittag gehandelt. Die Stimmungslage helle sich angesichts der gut laufenden Berichtssaison auf, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE BÖRSE und GOOGLE CLOUD

haben eine neue strategische Partnerschaft bekannt gegeben, die die Cloud-Nutzung der Deutschen Börse verbessern, vereinheitlichen und fokussieren soll. Insbesondere wird die Deutsche Börse die Infrastruktur und die führenden Daten- und Analysefunktionen von Google Cloud nutzen, um die Weiterentwicklung der digitalen Wertpapierplattform D7 voranzutreiben, Innovationen bei ihren operativen Aktivitäten auf dem Markt für digitale Vermögenswerte einzuführen und ihre Datendistribution und -nutzung in der Cloud zu verbessern.

SIEMENS

Auf der Hauptversammlung von Siemens werden die Erfolge der Ergebnisentwicklung im vergangenen Jahr von Aktionären klar gewürdigt, deutliche Kritik gibt es allerdings an der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der Siemens-Aktie.

COMPUGROUP MEDICAL

