Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG das Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) aufgrund des herausfordernden Kapitalmarktumfelds mit einem leichten Verlust abgeschlossen. In der Folge erhöhen die Analysten aber dennoch das Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten umfasse das Scherzer-Portfolio etliche Werte mit teils erheblichen Wertsteigerungspotenzialen. Dies gelte sowohl mit Blick auf die operativen Unternehmensperspektiven als auch in Richtung "Endspiel-Fantasie". Daher sei GBC unverändert überzeugt, dass Scherzer mit dem verfolgten Investmentansatz auf mittlere und lange Sicht weiterhin eine deutlich überdurchschnittliche Performance im Vergleich zum deutschen Leitindex DAX erzielen könne. Auf Basis des zuletzt gemeldeten NAV heben die Analysten ihr Kursziel auf 3,20 Euro (zuvor: 3,15 Euro) an und erneuern das Rating "Kaufen".



