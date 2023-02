Stuttgart (ots) -Auch im Jahr 2022 haben News-Interessierte in Deutschland vor allem die Angebote der tagesschau genutzt - online und im Fernsehen. Das zeigt eine Auswertung der ARD, die bei der Sitzung der ARD-Intendantinnen und Intendanten in Hannover vorgestellt wurde.Nachrichten im Netz: tagesschau vorneIm Durchschnitt wurden die Angebote von tagesschau online in der tagesschau-App oder im Netz täglich 6,34 Millionen Mal aufgerufen. Seit dem Jahr 2020 liegt die Zahl der Visits bei tagesschau online im Tagesmittel stabil deutlich über der Sechs- Millionen- Marke. Auf Instagram etwa informieren sich 4,35 Millionen Follower mit Hilfe der tagesschau - mehr als auf jedem anderen deutschen Insta-Kanal für News.News im Fernsehen: tagesschau MarktführerIm linearen Fernsehen war die Hauptausgabe der tagesschau um 20 Uhr im vergangenen Jahr erneut die meistgesehene Sendung für Nachrichten in Deutschland. Durchschnittlich 10,13 Millionen Menschen sahen das Info-Flaggschiff der ARD, das entspricht einem durchschnittlichen Marktanteil von 39,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 30,2 Prozent, auch bei Jüngeren war die tagesschau somit die Nummer Eins. Im Jahr 2021 kam die 20-Uhr-Sendung im Schnitt auf mehr als elf Millionen Zuschauer. Mit dem Auftreten von Corona war die Nachfrage nach seriösen Nachrichten noch einmal stark gestiegen, mit dem Abflauen der Pandemie hat das Interesse wieder etwas nachgelassen. Die ARD mit der tagesschau bleibt trotzdem Marktführer bei TV-Sendungen für Nachrichten in Deutschland.ARD Trend: tagesschau die besten NachrichtenNach einer repräsentativen Meinungsumfrage für den ARD Trend bestehen die Nachrichten im Ersten auch den Qualitätscheck der Zuschauerinnen und Zuschauer. Vier von fünf Befragten ab 50 Jahre und zwei Drittel der 14- bis 49-Jährigen geben an, das Ersten bringe die besten Nachrichten.Die ARD führt darüber hinaus die Liste der deutschen TV-Sender in punkto Glaubwürdigkeit und Beliebtheit an: Für 62 Prozent der Befragten ist das Erste der glaubwürdigste Fernsehsender. 45 Prozent der Befragten nennen das Gemeinschaftsprogramm der ARD im Fernsehen ihren beliebtesten Sender.Für den ARD Trend wurden in Deutschland zwischen 3. Oktober und 12. Dezember 2022 insgesamt 3.032 Menschen ab 14 Jahren persönlich befragt.Pressekontakt:ARD KommunikationTelefon: 0711 929-11030E-Mail: pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5437410