Nicht nur Bergungskräfte bemühen sich um die Rettung der von schweren Erdbeben verschütteten Menschen in der Türkei. Auch die türkische Tech-Branche reagiert und versucht, mit ihren Mitteln zu helfen. Die schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien haben bislang mehr als 16.000 Todesopfer gefordert. Während sich Notfallkräfte am Morgen des 6. Februar um die Rettung der Verschütteten kümmerten, fassten der Entwickler Furkan Kiliç und der Startup-Manager Eser Özvataf einen Plan, wie sie die Arbeit mit technologischen Hilfsmitteln unterstützen ...

