HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen von 165 auf 175 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor allem wegen höherer Zinserträge habe der Börsenbetreiber positiv überrascht, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seinen eigenen Annahmen an und rechnet mit ebenfalls anziehenden Markterwartungen. Er favorisiert aber weiterhin den Konkurrenten LSE wegen dessen überlegenen strukturellen Wachstums./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 06:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055

