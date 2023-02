Baden-Baden (ots) -Mehr als ein Drittel CO-Emissionen eingespart: Nach dem "Tatort" aus dem Südwesten haben jetzt auch zwei weitere SWR Produktionen das "Green Motion"-Label für eine umwelt- undressourcenschonendere Herstellungsweise erhalten.Ökologische Mindeststandards erfülltIm Jahr 2022 haben zwei weitere große SWR Eigenproduktionen jeweils mehr als ein Drittel ihrer CO-Emissionen eingespart. Nach dem "Tatort" dürfen nun auch das "ARD-Buffet" sowie "Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" das "Green Motion"-Label tragen. Das ist das Ergebnis der Nachhaltigkeitsanalyse über die Einhaltung der ökologischen Mindeststandards, die vom Arbeitskreis "Green Shooting" unter Federführung der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) 2021 festgelegt wurden. So betrugen die monatlichen CO-Emissionen beispielsweise im "ARD-Buffet" 2022 insgesamt 9.474,26 Kilogramm. Sie verringerten sich damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32,06 Prozent. Einen signifikanten Beitrag zu diesem Ergebnis steuerte die Umstellung auf Ökostrom bei sowie die Abschaffung von Dieselgeneratoren bei Außendreharbeiten. Weitere Kriterien sind unter anderem die Streichung von Flügen bei Reisen unter fünf Stunden, das Aus von Einweg-Batterien oder die Verwendung von mindestens 50 Prozent regionaler Lebensmittel.Das "Green Motion"-LabelDie Herstellung von Kino-, Fernseh-, Online- und Videoproduktionen verursacht hohe CO-Emissionen und Ressourcenverbräuche. Daher hat sich Ende 2021 ein breites Bündnis wesentlicher Branchenvertreter:innen des deutschen Film-, TV- und Video-on-Demand-Marktes entschlossen, einen großen Teil der Inhalte klima- und ressourcenschonend herzustellen. Im von der MFG Baden-Württemberg geleiteten Arbeitskreis "Green Shooting" haben Sender, Produktionsunternehmen, Video-on-Demand-Dienste und Filmförderer einheitliche ökologische Mindeststandards für nachhaltige Produktionen entwickelt und sich in einer Nachhaltigkeitsinitiative zu deren Einhaltung verpflichtet. Die so hergestellten Produktionen werden mit dem eigens entwickelten Label "Green Motion" im Abspann oder auf Promotion-Material gekennzeichnet. Der "Tatort" erhielt 2021 das "Green Motion"-Label. Bis Ende 2024 sollen alle SWR Eigenproduktionen auf die ökologischen Mindeststandards umgestellt sein.Informationen und Fotos unter: http://swr.li/green-motion-label-fuer-swr-produktionenFotos unter: www.ARD-foto.dePressekontakt:Claudia Gabler, Tel. 07221 929 23273, E-Mail: claudia.gabler@SWR.deJürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deNewsletter: "SWR vernetzt", http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5437430