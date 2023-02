MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Kion von 40 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er bleibe trotz der Kurserholung bei seiner Kaufempfehlung und hebe das Kursziel an, da die anstehenden Jahreszahlen des Gabelstaplerherstellers überraschend gut ausfallen könnten, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei immer noch attraktiv bewertet./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 12:21 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.