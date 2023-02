Der Flughafen Wien lädt am 23. Februar zum Airport Job Day. Interessierte erhalten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus den jeweiligen Fachbereichen Informationen und Einblicke in die Tätigkeiten in den Bereichen IT, Technik und Bau. In verschiedenen Sessions präsentieren die verschiedenen Abteilungen fachspezifische Themen wie Software-Entwicklung, Digitalisierung, sowie Anforderungen an Instandhaltungs- und Bauaufgaben in der AirportCity. Bei Interesse können vor Ort gleich Bewerbungsgespräche mit dem Recruiting-Team der Flughafen-Personalabteilung geführt werden. Die Veranstaltung dauert von 16.00 bis 19:30 Uhr.Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 34,10 /34,30, -0,29%) Der Pariser Assetmanager Amundi S.A. hat bei Wienerberger aufgestockt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...