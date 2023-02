Köln (ots) -- Glasfaserreichweite durch eigenwirtschaftlichen Ausbau und Open-Access-Kooperationen ausgeweitet- Über 10.000 Aufträge im indirekten Vertrieb, mehr als 30 Großaufträge im Direktvertrieb- Transformationsfortschritte durch weitere Digitalisierung und New WorkPlusnet zieht eine positive Bilanz zum vergangenen Geschäftsjahr 2022. "Obwohl sich die wirtschaftliche Lage allgemein seit Monaten in einem schwierigen Umfeld bewegt, konnten wir wichtige Fortschritte in den Bereichen Auftragsgewinnung, Glasfaserausbau und der weiteren Transformation unseres Geschäfts machen", resümiert Plusnet CEO Ulrich Hoffmann.So trieb das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten den eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau bundesweit in zehn weiteren Gemeinden voran. Zudem steigert Plusnet die eigene Glasfaserreichweite durch Partnerschaften bis 2030 auf geplante mehr als 15 Millionen Anschlüsse bundesweit.Plusnet gewann mit ihren Partnern über 10.000 Aufträge im Bestands- und Neukundengeschäft. Darunter ein bundesweiter IT-Dienstleister im Bereich HealthCare; Gesamtauftragswert rund 2 Mio. Euro. Der Direktvertrieb vermeldete über 30 Aufträge überwiegend aus dem Bereich Großkunden. Pünktlich zum Jahresende wurde die europaweite Vernetzung eines großen Unternehmens für Tierbedarf & Tiernahrung mit rund 1.600 Standorten abgeschlossen. Auch hier liegt das Gesamtvolumen des Auftrags im siebenstelligen Bereich."Intern treiben wir die Digitalisierung aller Prozesse im Unternehmen weiter voran", betont Hoffmann. Durch die kürzlich verkündete komplette Übernahme der Unternehmenstochter fonial verstärkt Plusnet ihr Engagement in der Onlinevermarktung vor allem für den SoHo-Bereich.Auch in der Arbeitsorganisation geht Plusnet voran: Mitarbeiter*innen können an allen Standorten seit 2022 an bis zu fünf Tagen pro Woche mobil arbeiten. Teil dieses New-Work-Konzepts ist im Februar zudem der Umzug am Hauptstandort Köln in ein neues und hochmodernes Büro im Stadtteil Ossendorf.Vollständige Pressemitteilung: https://www.plusnet.de/pressemitteilungen/plusnet-jahresrueckblick-2022Über PlusnetDie Plusnet GmbH, ein Unternehmen der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit eigener bundesweiter Netzinfrastruktur und jahrzehntelanger Erfahrung im Betrieb sämtlicher Breitband-Technologien.Pressekontakt:Dennis KnakeT +49 0221 77197 - 545presse@plusnet.deOriginal-Content von: Plusnet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168000/5437436