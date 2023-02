Wikifarmer hat eine späte Seed-Runde von 5 Mio. erhalten, angeführt von der führenden europäischen VC-Firma Point 9

Wikifarmer hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Landwirtschaft zu modernisieren, indem es den führenden B2B-Marktplatz für landwirtschaftliche Produkte in Europa schafft und die führende Quelle für freies landwirtschaftliches Wissen wird

Die Finanzierung wird es dem Startup ermöglichen, neue Fachkräfte einzustellen, europaweit zu expandieren, seine Wissensbibliothek zu erweitern und innovative Produktfunktionen einzuführen

Wikifarmer, der landwirtschaftliche Direktmarktplatz für Landwirte und Unternehmen, der treffend als "Wikipedia der Landwirtschaft" bezeichnet wird, hat in einer späten Seed-Runde unter der Führung von Point Nine 5 Mio. EUR erhalten.

Das in Athen ansässige Startup wird die Finanzierung für die europaweite Expansion und die Erweiterung seiner Wissensbibliothek nutzen. Es wird seine Plattform weiter verbessern, um Transaktionen durchgängig zu digitalisieren und Käufern und Verkäufern innovative Finanz- und Logistiklösungen anzubieten.

Insgesamt ist Wikifarmer ein Ökosystem, das Landwirte von Anfang bis Ende unterstützt. Es ermöglicht ihnen, zu lernen, zu verkaufen und ihr Geschäftsleben zu vereinfachen.

Auf der Angebotsseite erhalten die Landwirte den Wert, den sie verdienen: Sie produzieren effizienter, verkaufen direkt und profitieren von einer Steigerung ihrer Rentabilität um bis zu 300 %. Eine höhere Rentabilität für die Landwirte bedeutet eine höhere Kapazität für Investitionen in die Produktion, mehr Beschäftigung und mehr Nachhaltigkeit.

Auf der Nachfrageseite fungiert Wikifarmer als Einkaufsassistent für B2B-Käufer wie Großhändler, größere Hotels, Restaurantketten, kleine und mittlere Einzelhändler oder Lebensmittelverarbeitungsbetriebe. Es ermöglicht die unkomplizierte Beschaffung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, hilft den Parteien bei der effizienten Online-Preisverhandlung, bietet logistische Unterstützung, gewährleistet Sicherheit und Transaktionstransparenz und ermöglicht einen Kredit von 60 bis 90 Tagen.

Was kommt als Nächstes?

"Unsere Vision ist es, die Lieferkette neu zu strukturieren, Prozesse zu digitalisieren und letztlich mehr Wert für alle Beteiligten zu schaffen. Unser Ziel ist es, innerhalb der nächsten zwei Jahre die führende B2B-Handelsplattform in Europa zu werden. Diese Finanzierungsrunde wird es uns ermöglichen, unsere Produktentwicklung zu beschleunigen, um eine 360°-Abdeckung von landwirtschaftlichen Transaktionen zu bieten", erklärt Ilias Sousis, Mitbegründer und CEO von Wikifarmer.

Petros Sagos, Mitbegründer und Chief Science Officer, fasst zusammen: "Vor allem hoffen wir, dass diese Finanzierung es uns ermöglicht, unsere langjährige Vision in die Realität umzusetzen: die Landwirtschaft zu modernisieren und Landwirte dabei zu unterstützen, ihre Techniken zu modernisieren, ihre Produkte zu verkaufen und den Wert zu erwirtschaften, den sie verdienen."

Point 9 ist eine auf B2B-SaaS und B2B-Marktplätze spezialisierte VC-Firma mit Investitionen wie Revolut, Delivery Hero, Docplanner und cargo.one und einer der höchsten "Seed-to-Winner"-Raten in der Branche. Ergänzt wurde die Runde durch relevante Business Angels (die Gründer von cargo.one, Nikos Moraitakis Mitbegründer und CEO von Workable, Przemyslaw Budkowski CEO von Merxu, Cihan Aksakal Gründer von Zenjob, Louis Pfizner Gründer von Caya.com und Treatwell), sowie frühere Investoren, darunter der führende griechische VC Metavallon, sowie Angels wie Sophia Bendz.

"B2B-Marktplätze, die meist analoge Branchen online bringen, sind ein Kernbereich für uns bei Point Nine. In den letzten 7 Jahren haben wir jedes Jahr ein bis zwei neue B2B-Marktplätze als Partner gewonnen, darunter REKKI (Restaurants) im Jahr 2016, Container xChange (Container) und Laserhub (Metallteile) im Jahr 2017, cargo.one (Luftfracht) im Jahr 2018, MerXu (Industrieprodukte) im Jahr 2019, Rooser (Meeresfrüchte) im Jahr 2020 und jetzt Wikifarmer. Die Lebensmittelindustrie ist gigantisch und stellt ihre eigenen Herausforderungen dar, aber wir sind beeindruckt von dem einzigartigen Ansatz von Ilias und Peter, die Branche zu digitalisieren. Wir freuen uns, eine kleine Rolle in ihrem langfristigen Erfolg zu spielen", sagt Louis Coppey, Partner bei Point Nine.

Die Branche und der Kontext

Die Agrar- und Ernährungswirtschaft ist nicht nur der weltweit größte Arbeitgeber[1] , sondern erwirtschaftet allein in Europa einen Gesamtumsatz von 1,2 Billionen Euro[2] und hat einen großen Einfluss auf das tägliche Leben jedes einzelnen Menschen auf der Erde. Dennoch hat eine beträchtliche Anzahl von Landwirten immer noch keinen Zugang zu modernen landwirtschaftlichen Best Practices, und der Sektor ist nach wie vor einer der am wenigsten digitalisierten. Die Pandemie, der Ausbruch des Krieges in der Ukraine, der Klimawandel, das prognostizierte Bevölkerungswachstum und die Verknappung der natürlichen Ressourcen haben alle einen großen Einfluss auf die Lieferkette und letztendlich auf das Essen auf unseren Tellern. Die letzten Jahre waren für den Agrar- und Lebensmittelsektor eine Herausforderung, die erhöhte Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit und nachhaltige Lösungen stellte. Wikifarmer reagiert auf den Bedarf an neuen Technologien und Ideen, die das Potenzial haben, die Landwirtschaft neu zu gestalten, was sich im Wachstum des Start-ups widerspiegelt.

Das Produkt

Wikifarmer ist ein Ökosystem von Inhalten und landwirtschaftlichen Produkten, die eine fairere, transparentere und nachhaltigere Wertschöpfungskette in der Lebensmittelindustrie fördern. Mit Wikifarmer können Landwirte ihre Erzeugnisse an mehrere Käufer verkaufen, einen besseren Preis erzielen, faire Marktpreise überwachen und Zugang zu internationalen Märkten erhalten. Das Startup bietet den Landwirten außerdem sofortige Zahlungen und hilft ihnen bei der Logistik und Finanzierung, so dass sie ihre Rentabilität auf dem Wikifarmer-Marktplatz steigern können. Gleichzeitig stellt es ihnen eine umfangreiche Sammlung bewährter landwirtschaftlicher Verfahren und Anleitungen zur Verfügung, die in 16 Sprachen übersetzt wurden und in der Wikifarmer-Bibliothek frei zugänglich sind.

Auf der Plattform können die Landwirte die Wikifarmer-Bibliothek nutzen, um ihre Techniken zu verbessern, die Qualität ihrer Produkte zu steigern und ihre Effizienz zu erhöhen. Anschließend können sie ihre Produkte auf den Wikifarmer Market hochladen und direkt an Käufer aus der ganzen Welt verkaufen.

Die Geschichte hinter dem Startup

Wenn man sich an die Anfänge zurückerinnert, ist das Gründungsteam eine Metapher für die Mission von Wikifarmer: die Verbindung von Digitalisierung und Agrarwissenschaft. CEO Ilias Sousis, seit 11 Jahren ein erfahrener Ex-Googler, und Chief Science Officer Petros Sagos, ein erfahrener Agrarwissenschaftler, sind seit der Grundschule beste Freunde. "Wir haben Wikifarmer gegründet, weil wir dachten, dass die Dinge anders gemacht werden sollten", erklären sie.

Heute zählt Wikifarmer fast 1 Million Besucher pro Monat. Es hat Tausenden von Unternehmen ermöglicht, ihre Kosten um bis zu 30 zu senken und Landwirte in die Lage versetzt, ihre Produkte ohne Zwischenhändler zu verkaufen, während sie gleichzeitig ihren potenziellen Kundenkreis vergrößern, Abfall reduzieren und ihre Rentabilität verdreifachen konnten. Die Wikifarmer-Bibliothek wurde von den Vereinten Nationen als "Wikipedia der Landwirtschaft" bezeichnet und ist inzwischen in 16 Sprachen verfügbar.

Über Wikifarmer

Wikifarmer ist eine globale Plattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Landwirte zu stärken, indem sie ihnen Bildung und direkten Zugang zu kommerziellen Märkten bietet, damit sie ihre Produkte zu fairen Preisen verkaufen können.

Über Point Nine

Point Nine wurde 2011 gegründet und ist ein europäisches Early-Stage-Venture-Capital-Unternehmen, das sich auf B2B-SaaS- und B2B-Marktplatz-Start-ups in Europa und Nordamerika konzentriert. Das Unternehmen ist ein Seed-Investor in mehr als 150 Unternehmen in über 30 Ländern, darunter Algolia, Brainly, Chainalysis, Clio, Contentful, Delivery Hero, DocPlanner, Front, Loom, Mambu, Revolut und Typeform, um nur einige zu nennen. Point Nine hat eine der höchsten "Seed-to-Winner"-Raten in der Branche.

Über Metavallon

Metavallon VC ist auf die Finanzierung von bahnbrechenden Technologieunternehmen in der Vorgründungs- und Seed-Phase spezialisiert. Das Unternehmen investiert in und arbeitet mit ehrgeizigen Unternehmern zusammen und hilft ihnen, transformative Unternehmen in verschiedenen Phasen, Regionen und Branchen aufzubauen. Metavallon VC hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich in einem sehr frühen Stadium zu engagieren und in Unternehmen zu investieren, die an der Spitze von Geschäfts- und Technologieinnovationen stehen werden.

